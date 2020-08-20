MHP'de Ordu depremi: Enginyurt'a yakın isimler görevden alındı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 13:05

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarını önceki gün duvardan indiren milletvekili Enginyurt’un bu görüntüleri paylaşmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Enginyurt’a yakın olduğu bilinen 8 ilçe başkanı dün itibariyle görevden alınarak resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi.

Görevden alınan ilçe başkanlıkları şunlar:

“Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş”