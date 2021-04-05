SON DAKİKA |MHP’den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında ihraç talebi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi geçen Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:48
SON DAKİKA |MHP’den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında ihraç talebi!
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin eski Aydın Milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir." bilgisini verdi.




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