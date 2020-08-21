MHP'den Mansur Yavaş tehdidi: Kendilerini yakacaklar

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşesinde Gölbaşı Belediyesi'ne yönelik 'kuşatma' iddiası üzerinden tehditvari ifadeler kullandı.

Partisinin yayın organı Türkgün'deki yazısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li Gölbaşı Belediyesi'yle "uğraştığını" öne süren Çiçek, Mansur Yavaş'ın "kendisine çeki düzen vermesi" gerektiğini belirtti. MHP'li yazar, Yavaş ve ekibine yönelik sözlerine "CHP’li Belediye Başkanlarıyla uğraşma aklını veren kimse CHP ve İP’in benziniyle sadece kendilerini yakacaklarını bilmelidir" diyerek devam etti.

Çiçek'in "Mansur Yavaş "Her kuşu öptün, bi kaldı Leylek" öyle mi?" başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi adeta MHP’li Gölbaşı belediyesini kuşatmaya ve alanını daraltmaya çalışmaktadır. Beyefendiliği, vizyonu ve çalışkanlığıyla Gölbaşı halkına hizmet etmeye çalışan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e yapılmaya çalışılanlar aslında Gölbaşı halkına yapılan zulüm olmaktadır.

CHP’li Mansur Yavaş bunu kendisi organize ediyorsa kendine çeki düzen vermeli, yok eğer İP’in kontrol ettiği kadrosu yapıyorsa onların bu hesapçı, intikamcı davranışlarını engellemelidir. Ona MHP’li Belediye Başkanlarıyla uğraşma aklını veren kimse CHP ve İP’in benziniyle sadece kendilerini yakacaklarını bilmelidir."