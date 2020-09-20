MHP'den Muharrem İnce'ye Devlet Bahçeli yanıtı: "MHP ve liderine dil uzatan siyaset bukalemunları temizlenecek"

20 Eylül 2020 Pazar, 16:01

Muharrem İnce'nin Türk Tabipler Birliği'ni hedef alan açıklamalarıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren yorumuna MHP'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'in Muharrem İnce'ye yönelik Devlet Bahçeli yanıtı şöyle:

“Bazı terbiye yoksunu ve izansızların, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Tabipler Birliği hakkındaki açıklamalarını fedakâr sağlık çalışanlarının bütününe yönelik gibi göstermeye çalıştığını görüyoruz. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin koronavirüs salgınıyla mücadele dolayısıyla sağlık çalışanları hakkında yaptığı paylaşım ve açıklamalar ortadayken, kendisi ve partimiz aleyhinde algı oluşturma çabası boşunadır. Sayın Devlet Bahçeli; sağlık çalışanlarının genel sorunlarıyla sadece koronavirüsle mücadele döneminde değil, her zaman yakından ilgilenen ve onların fedakârca verdikleri hizmeti daima takdirle dillendiren bir siyaset adamıdır.

KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKAN

İpe sapa gelmez kelamlarla kendi ayağına kurşun sıkanlardan biri de İnce’dir. Genel Başkanımızın yapıcı değerlendirmelerine verdiği seviyesiz ve pespaye cevaplar, İnce’nin; kendini dev aynasında gören, soyadına inat kaba ve nezaketsizlik abidesi bir politikacı olduğunu gösteriyor. M. İnce bin gün boyunca havanda su dövüp davul tozuyla göle maya çalacaksa boşuna uğraşmasın. Değilse öncelikle MHP hakkındaki kemikleşmiş önyargılarından kurtulup Nasrettin Hoca’dan “ince siyaset” dersi alsın.

“SİZ HANGİ DAVANIN ADAMISINIZ?”

Ömrünü bu vatana adayan, devlet adamı kimliği ile her zaman örnek olmuş bir lidere karşı saygısız ve küstahça söz eden İnce’ye sormak lazım; Siz hangi davanın adamısınız? Sizin bu ülkeye hangi faydanız dokundu? Sizin siyasi derinliğiniz nedir?

“BAHÇELİ VATANDIR, BAYRAKTIR”

Merakımız şudur; Hangi ara Marksist baronların uzantısı oldunuz? Tıbbi atık haline gelmiş Tabipler Birliği'nin sözcülüğünü ne zamandan beri yürütmektesiniz? Bin günlük siyasetiniz hangi karanlık mahfillerinin ipoteği altında? Eğer bu güzel ülkede siyaset yapacaksanız şu gerçeği hiç unutmamalısınız; Sayın Devlet Bahçeli; Vatandır, Bayraktır, Millettir, Devlettir ve nihayet Davadır. Siz Sayın Devlet Bahçeli’nin kesip attığı kör tırnağı dahi olamazsınız!

“ELİMİZİ HAİNLERİN ÜZERİNDEN ÇEKMEYİZ”

Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan sizin gibi siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek, kurmaya çalıştığınız güdümlü platformlar doğrudan millet tarafından başınıza geçirilecektir.Sayın İnce şunu unutmayasın; biz elimizi hainlerin üzerinden katiyen çekmeyiz."