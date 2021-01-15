MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
MHP Genel Başkan Danışmanı Yıldıray Çiçek, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında yaptığı açıklamada, "Selçuk Özdağ isimli siyaset döneğine yapılan saldırı sonrası bazı sol medya bugün çıkan yazım sonrası 'Yıldıray Çiçek hedef gösterdi' diyerek olayı haberleştirdi. O MHP lideri ve kadrosuna saldırdı biz de bugün köşe yazımızda kalemimizle gereken cevabı verdik" dedi.
RT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca saldırıya uğradı. Saldırı sonrası açıklama yapan Selçuk Özdağ, Bahçeli hakkında söylediği ifadelere işaret ederek, "Bu tweetlerin bedeli ödenmiştir" dedi.
Saldırı hakkında birçok siyasi kesimden tepkiler yükselirken MHP, konuya dair sessizliğini korumuştu. Son olarak Özdağ'ın saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yapan MHP'nin Genel Başkan Danışmanı Çiçek, "Her aklına estiğinde ve CHP'nin gözüne girmek için MHP lideri ve kadrosuna saldıran Selçuk Özdağ isimli siyaset döneğine yapılan saldırı sonrası bazı sol medya bugün çıkan yazım sonrası 'Yıldıray Çiçek hedef gösterdi' diyerek olayı haberleştirdi. O MHP lideri ve kadrosuna saldırdı biz de bugün köşe yazımızda kalemimizle gereken cevabı verdik" dedi.
Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu mantıkla bakacak olursak ve Selçuk Özdağ'ın mensubu olduğu siyasi anlayışın terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye yakınlığını göz önüne alırsak, o da MHP yöneticilerini bu terör örgütlerine hedef göstermektedir. Bizim yazdığımız yazı ona yapılacak bin saldırıdan daha ağır darbe olmuştur. Bize bu yeter. Onun yaşadığı olayların muhatabı ise bizler değil hukuktur. 846 kişinin azmettirici katili olan PKK'lı terörist Demirtaş için ‘serbest bırakın’ diyen Gelecek Partili bu alçak zihniyetin hukuka muhtaçlığı ve hukuk araması da ders niteliğindedir. Teröristi övmeyin, şiddeti ve terörü hep kınayın!"
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