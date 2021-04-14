MHP’li belediye, yapılan itirazlara rağmen TÜGVA’ya ücretsiz kafe devredildi
MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bir kafenin ücretsiz olarak 5 yıllığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) devredilmesi, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edildi.
Şehzadeler ilçesinde, mülkü Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Fatih Parkı’ndaki bir kafenin ücretsiz olarak 5 yıllığına TÜGVA’ya devri, geçen mart ayı başında belediye meclisinde gündeme gelmiş, meclis komisyonunda AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti. Millet İttifakı ortakları CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından kabul edilmeyerek şerh konulmasına karşın söz konusu kafenin devri, komisyonda kabul edilerek dünkü meclis toplantısında gündeme getirildi. MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’ün oylamaya sunması sonucu Cumhur İttifakı ortaklarının üyeleri tarafından oyçokluğuyla kafenin ücretsiz olarak TÜGVA’ya devri gerçekleşti. TÜGVA tarafından yatırım yapılarak hayata geçirileceği belirtilen “Geleceğin Gençliği, Genç Merkez ve İcathane” projelerinin halka, öğrencilere açık ve ücretsiz olması, 6 ay içerisinde başlanmadığı takdirde tahsisin sonlandırılması şartıyla 5 yıl süreyle bedelsiz olarak TÜGVA’ya tahsis edildiği kaydedildi.
‘HORMONLU VAKIF’
CHP’nin meclis üyesi Bülent Mersinli konuya ilişkin “Belediyenin en güzel arazilerinden birini ‘hormonlu bir vakıf’ olan, tartışmalara neden olan ve bir siyasi partinin adeta arka bahçesi olan vakfa ücretsiz olarak devrettiler” değerlendirmesinde bulundu.
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