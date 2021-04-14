MHP'li Büyükataman Akşener'i hedef aldı: "Fareden farksızdır"

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:31

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi. "Bu milleti aldattınız bununla sizi yüzleştireceğim. Yaptığınız her çirkinliği ifşa edeceğim" diyen Akşener, Bahçeli'ye de şöyle seslendi:

"Küçük ortak ve arkadaşlarına söyleyeyim, aranıza girmeye niyetim yok endişelenmeyim. Cumhur İttifakı, et-tırnak asla orada olmam, aranıza girmem merak etmeyin."

Akşener'in açıklamasının ardından MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında Akşener'i hedef alan Büyükataman, "Dev aynasına bakıp kendini dev zanneden İP’in Başkanı fareden farksızdı" şeklinde konuştu.

Büyükataman'ın açıklamaları şöyle:

"Mevlana’nın 'Deve ile Fare' hikâyesi, ders çıkartmak isteyenler için ibretle doludur. Kibirli farenin deveye rehberliği dereyi görene kadardır. Karşılaşılan ilk zorlukta farenin ne kibri kalmıştır ne de üst perdeden konuşması. Devenin arkasına sığınması da cabası…

Dev aynasına bakıp kendini dev zanneden İP’in Başkanı da yukarıdaki fareden farksızdır. Sadece konuşan, üretmeyen, hiçbir sorumluluk üstlenmeyen ve alabildiğine eleştirmeyi siyaset zanneden bu sakat anlayış, Türk milleti birliğe ihtiyaç duyduğunda hemen arazi olur.

İP’in Başkanı, Sayın Genel Başkanımızı kastederek her konuşmasının öznesinin kendisi olduğunu söylemektedir.

Hanımefendi! Senden olsa olsa sözde özne olur. İçerisinde senin olduğun cümlenin gerçek öznesi hep meçhul odaklardır."