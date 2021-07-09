Ahmet Hakan'ın Bahçeli yazısına MHP'den teşekkür ve övgü
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi örnek vererek eleştirdiği yazısına MHP'den teşekkür mesajı geldi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un bugün gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısı üzerine Coşkun'a MHP'den övgü ve teşekkür geldi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşesinde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Eski Başbakan Bülent Ecevit ile ilgili yapılan eleştirilerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halk TV'ye gönderdiği mesajı hatırlattı.
"Kılıçdaroğlu, yıllarca partisinin genel başkanlığını yapmış Deniz Baykal’a karşı böyle mesafeli bir tutum alırken... MHP lideri Devlet Bahçeli, sadece koalisyon ortaklığı yaptığı Ecevit’e sahip çıktı. Bahçeli’nin Ecevit’e sahip çıktığı mecra ise... Son derece anlamlıydı" diyen Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu’dan Deniz Baykal’a hakkıyla sahip çıkmasını beklerdim. Siyaseten değil nezaketen beklerdim bunu. Çünkü Kılıçdaroğlu, bu tutumu alacak nezakete sahip bir lider. Vefa duygusuyla hareket edebilirdi. 'Üzerimizde emeği var' diye düşünebilirdi. Hepsini geçtim. 'Şu anda sağlık koşulları açısından hakkıyla cevap verecek durumda değil' diye düşünerek yapabilirdi. Ama yapmadı. Şöyle genel bir ifadeyle geçiştirmekle yetindi. Baykal’ın adını bile anmadı" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, "Keşke Kemal Kılıçdaroğlu da... Devlet Bahçeli’nin Ecevit’le ilgili sergilediği şu zarif tutumun binde birini Deniz Baykal’a karşı sergileyebilseydi. Burada siyasetten söz etmediğimi... İnsanlıktan, nezaketten, vefadan, iyilikten, zarafetten, güzellikten söz etmeye çalıştığımı önemle vurgulamak isterim" yorumu yaptı.
BAHÇELİ'NİN GÖNDERDİĞİ MESAJ
Bahçeli, Halk TV'de Özlem Gürses'in programına salı akşamı şu mesajı göndermişti:
'Özlem Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar... Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3,5 yılı bulan 57’inci Cumhuriyet Hükümeti’nde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti. Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum... Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum."
MHP'DEN TEŞEKKÜR GELDİ
Ahmet Hakan'ın bu yazısı üzerine MHP'den 'teşekkür' mesajı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Coşkun'un yazısının ilgili kısmını Twitter hesabından paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
"Hürriyet Gazetesi’nin usta kalemi Sayın Ahmet Hakan’dan çok güzel yorum ve değerlendirmeler...Teşekkürler Sayın Ahmet Hakan..."
İlgili Haberler
- Deniz Baykal 'Korkmaz Karaca' iddialarına yanıt verdi
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Serdar Bozkurt öne sürdü: '12 gazeteciden biri Ahmet Hakan'
- SBK'den para alan 12 gazeteciden biri iddiası! Ahmet Hakan harekete geçti
- Akşener'in Bahçeli'ye "üç kuruşluk tazminat" talebiyle açtığı dava reddedildi
Video Haberler
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- 'Uzaylılar bizimle iletişim kuracak'
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin