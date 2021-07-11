MHP'li başkana suç duyurusunda bulunan meclis üyesinin işyerini kurşunladılar
Çorum’un İskilip ilçesinde belediye meclis üyesine ait işyerinin camları kurşunlandı.
Çorum’un İskilip ilçesinde belediye meclis üyesine ait işyerinin camları kurşunlandı.
Dün gece saat 01.30 civarlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İskilip Belediye Meclis Üyesi İsmail SuakıtIcı'ya ait işyeri tüfekle kurşunlandı. İşyeri önündeki önünde park halinde bulunan M.S ait araca da tabancayla kurşun atıldı.
Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
SUAKITICI AÇIKLAMA YAPTI
İskilip Belediye Meclis Üyesi İsmail Suakıtıcı, yaptığı açıklamada “Dün gece yarısından sonra işyerime silahlı saldırı yapılmıştır. Emniyet saldırının faillerini bulmak için yoğun çalışma içerisindedir. Saldırı ile ilgili şahsımı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten ve saldırıyı kınayan tüm eş dost akraba ve büyüklerime teşekkür ederim” dedi
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