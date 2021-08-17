MHP'li Semih Yalçın, Meral Akşener'i ağır sözlerle hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan’dan dönmek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Bahçeli'ye seslenen Akşener, "Çıkmış hâlâ, 'Türk askeri Afganistan'da kalmalı' diyorlar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın? ABD'ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!" ifadelerini kullandı.

Akşener'in sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ndan yanıt geldi. Akşener'i ağır ifadelerle hedef alan Yalçın, "Her fırsatta bir Türk kadını olarak ihtiram ve itibar görememekten yakınan saygısız İP Müdiresi, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensuplarını Amerika’ya şirin görünme çabası içinde olmakla suçlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Türk siyasetindeki yegâne “politik köksüzlük” abidesi İP Müdiresi Meral Akşener, yine sosyal medya üzerinden esip gürlemiş; partimize yönelik mesnetsiz iddia ve suçlamalarına yenilerini eklemiş, Afganistan konusundaki görüşlerimizi “abuk sabuk” olarak değerlendirmiştir.

Her fırsatta bir Türk kadını olarak ihtiram ve itibar görememekten yakınan saygısız İP Müdiresi, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensuplarını Amerika’ya şirin görünme çabası içinde olmakla suçlamıştır.

Hadsiz Müdire; bırakın bir hanımı, Allah’a ve ahiret gününe inanan hiçbir Müslüman’ın asla sarf edemeyeceği bu tip rezil isnatlarıyla bütün MHP camiasını ve Ülkücü Hareket’i yaftalama cüretini göstermektedir.

İP Müdiresi Akşener’in içine sürüklendiği politik yozlaşmanın yanı sıra MHP’ye karşı beslediği kin ve hıncı da ele veren çirkin sözleri, muhteris siyasetin insan ruhunu nasıl kirletip ucuzlaştırdığına manidar bir misaldir.

Densiz Müdirenin hem ahlaki sefaletini, hem de darmadağın hâletiruhiyesini gözler önüne seren aşağılık hakaretlerini kendisine aynen iade ediyoruz. Türk kadınına yaraşır terbiye, incelik, vakar ve haysiyetten yoksun, odun gibi kaba ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

İP, milliyetçi-Ülkücü Hareketten ve onun yegâne siyasi temsilcisi konumundaki MHP’den ehliyetsizlik, liyakatsizlik ve tefrikacılıkları sebebiyle kopan bir güruhun Pensilvanya suyuyla beslenmesi sonucunda üretilmiş hormonlu meyvesidir.

Fetö’nün İP Müdiresine sahip çıkması bunun en açık delilidir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde istediğini alamayan Fetö şimdi İP’te vücut bulmuş, bu oluşumda tebarüz etmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz darbe teşebbüsünün siyasetteki ayağı İP Müdiresi ve avaneleridir."