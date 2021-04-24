MHP'li vekil Erkan Baş'ı hedef aldı, AKP'li Meclis Başkanı'nı eleştirdi

24 Nisan 2021 Cumartesi, 13:03

TBMM Genel Kurulu’nda dün 23 Nisan Özel Oturumu gerçekleştirildi. Oturumda Meclis’te grubu bulunmayan ancak milletvekili ile temsil edilen partilerden isimler de konuştu. Oturumda konuşan, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın sözleri, sosyal medyanın gündemine oturdu. AKP ve MHP sıralarından yoğun itirazlar alan Baş, konuşması sırasında, "Kimse yanına kâr kalacağını sanmasın. Hani o Vahdettin' 'soysuz' denmesinden rahatsız olanlar var ya onlara söylüyorum; o kaçtı, siz onun gibi kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Baş'ın ses getiren konuşması, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın da hedefi oldu. Erkan Baş'ı hedefine alan Taytak, TBMM'nin AKP'li başkanı Mustafa Şentop'u da eleştirdi. "Sayın Meclis Başkanı, böyle özel bir günde, TBMM'nin kuruluşunun 101.yıldomümünde TİP'li bir milletvekiline 8 dakika söz vererek, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na hakaret ettirdiniz" iddiasını öne süren Taytak, Twitter'daki hesabından "Bu durumu kabul etmiyor ve itiraz ediyorum" diye yazdı.