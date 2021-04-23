Erkan Baş: Vahdettin kaçtı, siz kaçamayacaksınız

23 Nisan 2021 Cuma, 16:50

TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan Özel Oturumu yapıldı. Oturumda Meclis’te grubu bulunmayan ancak milletvekili ile temsil edilen partilerden isimler de konuştu.

TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek, “Buradan üç cümle kuralım. Meclis Saray’ın onay makamına çevrilmiş durumda. Egemenlik maalesef halkın değil tek adamın. Üç, çocuklar bayram kutlayamıyor. Çünkü bu iktidar akıldışı salgın yönetimiyle çocukları evlere hapsetmiş durumdadır” dedi.

“ADİLE TEYZE’NİN KUZUCUKLARI VARDI, ŞİMDİ TOSUNCUKLAR VAR”

Baş, çocukların mutsuz olduğu bir ülkede “egemenliğin tehlike altında” olduğunu söyleyerek, 12 Eylül darbesini hatırlattı. “ABD’nin çocukları başarmıştır, bizim çocuklarımızın hayatına mal olmuştur” diyen Baş, darbecilerin açtığı yoldan yürüyenlerin “memlekete Saray rejimini reva gördüğünü” dile getirerek, şöyle konuştu:

“Adile Teyze’nin kuzucukları vardı, şimdi tosuncuklar var. Flüt çalmayı öğrenen çocuklarımız vardı, şimdi maşallah at çalan at hırsızlarımız var. Sermet Erkin’in şapkadan çıkardığı tavşanla eğlenen çocuklarımız vardı, şimdi el çabukluğu ile milyarlarca doları hiç edenler var. Demir parayla leblebi tozu için sıraya giren çocuklar vardı, şimdi milyonlarca liralık arabalarda pudra şekeri bulunduranlar var.”

"GEMİCİKLER, YATLAR, SON MODEL ARABALAR"

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine de tepki gösteren Baş, “Yüzlerce çocuğun annesi gözleri önünde öldürülürken İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmaya çalıştınız” diyerek iktidarı eleştirdi. “Sizin çocuklarınız askere bile gitmedi, ama yoksul çocukların tabutu başında propaganda yaptınız” diyen Baş, iktidar temsilcilerinin kendi evlatlarına “gemicikler, yatlar, son model arabalar aldığını” dile getirdi.

"Eskiden 23 Nisan'da çocukları koltuklara oturturlardı. Sizin varlığınız, idareniz, 23 Nisan'da temsilen koltuğa oturan çocuk kadar oldu mu?" diye Soran Baş, AKP sıralarına, "Çocuklar bile bazen tembihleri dinlemez, içinden gelenleri söyler. Siz bunu birkez olsun yapmadınız" diye seslendi.

"VAHDETTİN GİBİ KAÇAMAYACAKSINIZ"

"Devran dönecek, parmağınızda oynattığınız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Adliye koridorları lebaleb hırsızlarla, avantacılarla, arsız müteahhitlerle dolacak" diyen Erkan Baş, "Kimse yanına kâr kalacağını sanmasın. Hani o Vahdettin' 'soysuz' denmesinden rahatsız olanlar var ya onlara söylüyorum; o kaçtı, siz onun gibi kaçamayacaksınız" şekline konuştu.

Baş’ın konuşmasının uzaması üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ek süre verdi. AKP grubundan konuşmasına gelen tepkiler üzerine Baş, “Sayın Başkan arkadaşlar susarsa konuşmamı bitireyim” diye Şentop’a seslendi.

BOSTANCI İTİRAZ ETTİ

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Baş’ın eleştirileri üzerine söz alarak, “365 gün dile getirdiğimiz eleştirileri değil de bugünün anlamına, bu ortaklık ruhunu temsil etmek için toplandığımız kanaatindeyim” dedi. Bostancı muhalefetin “slogan attığını” belirterek, halkın “böyle dili olanları kaderiyle baş başa bıraktığını” söyledi.