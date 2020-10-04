MHP'li vekil, Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Eski Bakan Zeki Ergezen'in cenazesine gelen MHP'li Erkan Haberal'ın makam aracı içeri alınmayınca, şoförü Ankara Büyükşehir Belediye personeline çarptı. MHP'li vekil ise özür dilemesi gerekenin Mansur Yavaş olduğunu söyleyerek tehdit diline sarıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2020 Pazar, 09:30
MHP'li vekil, Mansur Yavaş'ı tehdit etti
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Ankara’da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförü, aracın bahçeye geçişinin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarptı. 

Olayın ardından açıklama yapan MHP Milletvekili Erkan Haberal, "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek aracın çarptığı görevliyi suçlarken konu üzerine paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti.

“Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” ifadelerini kullandı. 


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