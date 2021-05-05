MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa çalışmasına AKP'den uyarı geldi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

MHP’nin yeni anasaya çalışması, açıklanır açıklanmaz AKP kulislerinde de tartışılmaya başlandı. Bahçeli’nin açıklamaları üzerinden değerlendirmeler yapan AKP grubu öncelikli olarak çalışmada yer aldığı belirtilen “başkan ile iki yardımcısının halk oyu ile seçilmesi” önerisine karşı çıkıyor. Böyle bir maddenin anayasaya eklenmesiyle birlikte “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, başkan ile başkan yardımcıları arasında güç dengesinin altüst edileceği” savunulurken, “seçimle gelen başkan yardımcılarının da bazı yetkiler konusunda ‘aynı başkan gibi’ davranabileceği” ifade ediliyor. AKP, “kabinenin TBMM tarafından onaylanmasına” yönelik maddeye ise “sıcak bakıyor.” Söz konusu maddenin muhalefetin sistem eleştirilerine karşı “bir ön alma niteliği taşıdığı” ifade edilirken, bu maddenin TBMM’nin yapısını güçlendireceği, böylece AKP içinde de gelen “milletvekillerinin sistemde fonksiyonlarının yitirildiği eleştirilerine yönelik bir çözüm olabileceği” savunuluyor.