MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa çalışmasına AKP'den uyarı geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada 100 maddelik yeni anayasa çalışmasını duyurdu.
MHP’nin yeni anasaya çalışması, açıklanır açıklanmaz AKP kulislerinde de tartışılmaya başlandı. Bahçeli’nin açıklamaları üzerinden değerlendirmeler yapan AKP grubu öncelikli olarak çalışmada yer aldığı belirtilen “başkan ile iki yardımcısının halk oyu ile seçilmesi” önerisine karşı çıkıyor. Böyle bir maddenin anayasaya eklenmesiyle birlikte “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, başkan ile başkan yardımcıları arasında güç dengesinin altüst edileceği” savunulurken, “seçimle gelen başkan yardımcılarının da bazı yetkiler konusunda ‘aynı başkan gibi’ davranabileceği” ifade ediliyor. AKP, “kabinenin TBMM tarafından onaylanmasına” yönelik maddeye ise “sıcak bakıyor.” Söz konusu maddenin muhalefetin sistem eleştirilerine karşı “bir ön alma niteliği taşıdığı” ifade edilirken, bu maddenin TBMM’nin yapısını güçlendireceği, böylece AKP içinde de gelen “milletvekillerinin sistemde fonksiyonlarının yitirildiği eleştirilerine yönelik bir çözüm olabileceği” savunuluyor.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- Tantan, Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı