MHP'nin hedef gösterdiği MHP'li isimden sert tepki

07 Haziran 2021 Pazartesi, 11:30

MHP eski milletvekili Atila Kaya ve Alparslan Türkeş döneminde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Suat Başaran'ı hedef gösteren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkücü camiada tansiyonu yükseltti.

Yıldırım, "Uyardık anlamadınız, söyledik duymadınız! Sizin yaptıklarınız bozgunculuk değil açıkça Hainliktir! Geçmişte görev yapmalarına rağmen Ülkü Ocakları başkanlığı sıfatını kullanarak hareketimize ahlaksızca saldıran kişilere ülküdaşlarımız her ortamda gereken tavrı gösterecektir" diyerek Suat Başaran ve Atila Kaya'yı tehdit etmişti.

'HAKSIZSAK DOĞRUSUNU ANLATIRSINIZ'

Yıldırım'ın tehdit dolu sözlerine sosyal medya üzerinden sert yanıt veren Başaran, ''Neden her eleştiri yapanı ihanetle suçluyorsunuz? Mafya dizisi replikleri neyin nesi? Birileri karıştırmış olabilir, ancak MHP siyasi bir partidir; televizyon dizilerinden ilham alarak yönetilemeyecek kadar ulvî ve mazisi şanla şerefle dolu bir hareketin adıdır MHP... Kabul etseniz de etmeseniz de bu dâvâya hizmet etmiş herkesin emeği ve hakkı vardır MHP üzerinde. Hiçbirimiz maddi bir karşılık beklemedik, beklemiyoruz. Sadece saygı; fikrimize, ideallerimize, mazimize, ülkümüze ve emanete saygıdır beklediğimiz. Biz harekete karşı değiliz; bizim karşı olduğumuz Devlet Bey'in yönetim anlayışı ve ülkücülüğün içini boşaltma çabasıdır. Elbette bu da bir iddiadır. Haksızsak doğrusunu anlatırsınız. Konudan saparak hakarete yeltenmeniz suçluluk duygusu değilse nedir?'' ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ, BEKLEYİN'

Başaran, ''Devlet Bey, Milliyetçi Çizgi Gazetesi'nin ortaklarından biriydi. Bu bir sır değildir, çoğu kişi bunu bilir. Hareket adına ahkâm kesen tarihten habersiz kişileri şaşkınlıkla izliyorum. Devlet Bey'in yanında yer alıp, 'Milliyetçi Çizgi' üzerinden bana saldıranları görünce Devlet Bey adına üzülüyorum. İnsan en azından gazetenin arkasında kimin olduğunu araştırır. Harekete ve Başbuğ'a ihanet edenlere karşı hassas olanlar önce topyekûn MHP Başkanlık Divanı'na baksın. Herkesin hafızası yerinde şükürler olsun, arşivler de ortada. Daha çok konuşacağız; bekleyin'' açıklamasını yaptı.

HAİNLİKLE SUÇLANAN İSİMDEN MHP'YE REST

Yıldırım'a tepkisini sürdüren Başaran, son paylaşımında da, "Bana tuzak kurabilirsiniz; her türlü kalleşlik yapma gücünüz ve meşrebiniz var; buyurun yapın! Fakat beni korkutarak susturmayı ve ülküdaşlarıma düşman etmeyi başaramayacaksınız; ne kadar zorlarsanız zorlayın onlara, dâvâma ve ocağıma sevgimi her zaman muhafaza edeceğim" dedi.