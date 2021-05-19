MHP'nin hedefinde bu kez Hürriyet var
MHP İstanbul il Başkanı Birol Gür, Demirören Medya Grubu'nu hedef aldı.
MHP İstanbul il Başkanı Birol Gür, Demirören Medya Grubu'nu hedef aldı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Birol Gür, Demirören Medya Grubu'na bağlı Hürriyet gazetesinin manşette yer alan haberine tepki gösterdi. "Manşetlik haber mi bulamadınız" diyen Gür, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yer verilmemesini eleştirdi.
Twitter paylaşımına, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı etiketleyen Gür, "Hürriyet ve Demirören medya grubu Liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor? Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi? Manşetlik haber mi bulamadınız? Özel bir hususiyet mi var" dedi.
HABERTÜRK DE HEDEF ALINMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki ise MHP'nin hedefi olmuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu "Kudurdunuz değil mi?" diye hedef alıp, "Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.
MHP'ye yanıt bugün, Para Gündem programında Baki'ye konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den gelmişti.
MHP'liler başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere "Habertürk izlemiyorum" kampanyasını başlatmıştı. Bülent Aydemir'in işine son verilmesinin ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un da istifa ettiği açıklanmıştı.
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