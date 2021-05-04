MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Ebru Baki'yi hedef aldı: Kudurdunuz değil mi?

04 Mayıs 2021 Salı, 14:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını bugün yaptığı basın açıklaması ile duyurdu. Bahçeli'nin açıklamalarını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki ise MHP'nin hedefi oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu hedef alıp, "Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" dedi.

Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"1)- Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

2)- Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!”