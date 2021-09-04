Son anket verileri açıklandı: AKP VE MHP'ye 'TÜİK' şoku

04 Eylül 2021 Cumartesi, 20:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik büyüme verilerinde, Türkiye’nin 2021 yılının 2.çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdüğü açıklanmıştı. Aksoy Araştırma tarafından yapılan Türkiye Monitörü araştırmasında, büyüme verilerinin ne derece gerçeği yansıtıp yansıtmadığı soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 51,8’i “Türkiye ekonomisi büyümeyip; küçülmüştür” dedi.

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan bin 67 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.

Aksoy Araştırma tarafından yürütülen Türkiye Monitörü araştırmasında, TÜİK tarafından açıklanan ekonomik büyüme verilerine göre Türkiye 2021 yılının 2. çeyreğinde %21,7 oranında büyüdüğü açıklandı. Ekonomik büyüme verisiyle ilgili 'hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?' sorusu soruldu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 51,8’i “Türkiye ekonomisi büyümemiş, küçülmüştür” yanıtını verirken; yüzde 19,8 “Türkiye ekonomisi %21,7 oranından daha az büyümüştür” yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 28,4’ü TÜİK’in açıklamalarına paralel görüş belirtti.

TÜİK’İN AÇIKLAMALARINA AKP VE MHP SEÇMENİ DE KATILMIYOR

Parti bazında bu soruya verilen yanıtlara bakıldığında, TÜİK’in açıklamalarına paralel görüş bildiren en yüksek seçmen grubu AKP içerisinde yer alıyor. AKP seçmeninin yüzde 32,5’i “Türkiye ekonomisi %21,7 oranında büyümüştür” ve yüzde 17,1’i “Türkiye ekonomisi %21,7'den fazla büyümüştür” yanıtını verirken, buna karşılık “Türkiye ekonomisi büyümemiş, küçülmüştür” ve “Türkiye ekonomisi %21,7 oranından daha az büyümüştür” diyenlerin oranı yüzde 50,4 oldu.

MHP seçmenin ise yüzde 65,7’si TÜİK’in açıklamalarına aksi yönde kanaat belirtmedi. TÜİK ile ortak görüşe sahip olan MHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 34,4 seviyesinde kaldı.

Millet İttifakı ve HDP seçmeninde ise TÜİK verilerinin aksi yönde kanaat belirtenlerin oranı yüzde 90 ve üzerinde gerçekleşti.