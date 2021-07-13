MHP'nin yayın organı Türkgün'de çalışanlar tepkili: Resmen eziliyoruz, reklam gelirleri maaşlarımıza da yansısın

13 Temmuz 2021 Salı, 09:27

2020 yılında kamu bankalarından en fazla ilan alan yayın organı olduğu ortaya çıkan MHP'nin gazetesi Türkgün'de çalışanların maaşları ise düşük kaldı.

Asgari ücrete yakın maaş aldığını dile getiren gazete çalışanları, Türkgün’ün reklam gelirlerinin maaş ve diğer haklara da yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Medyaradar'a konuşan bir çalışan, "Eylül 2021’de maaşlara zam bekliyoruz. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyoruz. Piyasa şartlarının çok altında çalışıyoruz. Enflasyonun altına resmen eziliyoruz. Görüyoruz ki gazetemizin reklam gelirleri gayet iyi. Tabii ki daha iyi olmasını isteriz. Ancak bunun bizlere de yansımasını bekliyoruz. Eylül ayında yapılması planlanan zam artışının en az yüzde 25 civarında olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salgın ile birlikte evden çalışma sistemine geçen Türkgün gazetesi çalışanları, hem aldıkları yemek kartlarına zam bekliyor hem de evlerinde kullandığı internet faturalarının karşılanmasını bekliyor.



