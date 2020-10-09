Miçotakis: “Provokasyonlar ortadan kalkarsa Erdoğan'la görüşebilirim”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmeler başladığında "Ankara; Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını durdurursa" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 11:41
Miçotakis: “Provokasyonlar ortadan kalkarsa Erdoğan'la görüşebilirim”
Abone Ol google-news

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Miçotakis, istikşafi görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalınmasının "doğru yönde bir adım" olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı, bu görüşmelerin ancak "provokasyonların ortadan kalkması" durumunda meydana geleceğini söyledi.

Tarafların Almanya'nın arabuluculuğunda görüşmelere Mart 2016'da bıraktıkları yerden devam etmeyi kabul ettiklerini söyleyen Miçotakis, "Şunu söylemeliyim, bu görüşmenin konusu geçen turlarda olduğuyla aynı; deniz alanlarının sınırlandırılması. Türkiye ile anlaşmaya varamadığımız konu bu" dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler