Migros, Ramstore Bulgaristan'ın satışı için görüşmelere başladı
Migros, Ramstore Bulgaristan'ın (Ramstore Bulgaria EAD) yüzde 100 hissesinin City Plaza Doo Skopje'ye satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Ramstore Makedonya'nın (Ramstore Macedonia DOO) 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla şirketin konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturduğu belirtildi.
Bağlı ortaklığın, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şirketimizin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme neticesinde Ramstore Makedonya'nın yüzde 99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan) yüzde 100 hissesinin City Plaza Doo Skopje'ye (alıcı) satışı için görüşmelere başlanmış olup, alıcı ile şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- Eski Yunan Bakandan Atatürk ve Venizelos mesajı
- DEVA'dan Bulu'nun danışmanı olan isim hakkında açıklama
Video Haberler
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- Eski Yunan Bakandan Atatürk ve Venizelos mesajı
- DEVA'dan Bulu'nun danışmanı olan isim hakkında açıklama