Milas'ta alevler bir mahalleye daha sıçradı: Tahliyeler başladı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 22:08

Yangın, Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

AKÇAKAYA MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla’nın Milas ilçesinde Ören mahallesinde etkili olan alevler, bölgede kontrol altına alındıktan sonra Akçakaya mahallesine sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim noktalarına yakın olması nedeniyle mahalle tahliye edildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da yangının Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz’e dayandığını duyurdu. Tokat ayrıca, Bayır mahallesinin tahliye edildiğini duyurdu.

"ELEKTRİK VERİLEMEYEBİLİR"



Tokat, sosyal medya hesabı üzerinden yangına dair önemli açıklamalarda bulundu. Tokat, "Yangın Akçakaya’yı aşarak Gürceğiz’e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebilir... Yangın kuzey yönünde Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor..." ifadelerini kullandı.