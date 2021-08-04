Milas'ta alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı!

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 21:18

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı. Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

Bir anda patlamaya başlayan santralde sirenler çalmaya başladı.

SANTRALİN YAKININDAKİ ÖREN TAHLİYE EDİLİYOR



Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.





Bir yandan Ören’in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor. Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: SANTRAL BOŞALTILIYOR

Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale girdiğini söyledi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” dedi.

Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor... pic.twitter.com/pWBn4bmQPh — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 4, 2021

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" denildi.



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