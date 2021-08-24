Milletvekillerinin trafikte geçiş üstünlüğü, bir kez daha gündeme geldi

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Milletvekilleri ve trafik polisleri arasında tartışmaya neden olan, videoları sosyal medyaya yansıyan “geçiş üstünlüğü” konusunda “kimin haklı olduğu” konusu kamuoyunu ikiye böldü. 2010’da vekillerin mahkemelerden aldıkları “trafik cezası iptali” kararları ile başlayan süreç, 2010 ve 2012’de genelgeye, 2019’da ise yasalaşarak resmi “geçiş üstünlüğü”ne dönüştü. Vekillerin sisteme kaydettikleri iki aracı, trafikte “geçiş üstünlüğü”ne sahip oluyor, “mavi-kırmızı çakar” takabiliyor. TBMM’de milletvekillerinin ceza iptal işlemlerini takip eden “Başkan Yardımcılığı” ve bu birime ait bir büro ve personel bulunuyor. Eski milletvekilleri de bu haklardan yararlanmak istiyor.

24 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7196 sayılı torba kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda TBMM üyelerine ait araçlar trafikte geçiş üstünlüğüne sahip oldu. Söz konusu değişikliğe yönelik düzenleme yapma yetkisi de İçişleri Bakanlığı’na verildi. Bakanlığın hazırladığı ve 2 Şubat 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik” ile milletvekillerinin araçlarına, “mavi-kırmızı” ışıklı uyarı işareti (çakar) takabilmesi yasal hale getirildi.

Bu kapsamda, milletvekilleri dilekçe ile başvuruda bulunarak kullandıkları iki aracın plakasını, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sistemine, “milletvekilinin kullandığı araç” şerhi ile kaydettirebiliyor. Sahadaki trafik polisleri, kullandıkları tablet ya da telefon aracılığıyla bu plakaları sorgulattıklarında bu bilgiye erişebiliyor. “Yazılı olmayan” fakat sahada sıkça karşılaşılan bir başka uygulamaya göre, milletvekilinin içinde bulunduğu araç, kayıtlarda görünsün ya da görünmesin, “vekilin ilgili kolluk personeline, TBMM üye kimliğini göstermesi” ile yoluna devam edebiliyor. TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’nın çatısı altında “Trafik İşlemleri” ile görevlendirilmiş bir başkan yardımcısı bulunuyor. TBMM’de bir büro ve personel “trafik cezası iptali” işlemlerini takip etmek üzere milletvekillerine hizmet veriyor.