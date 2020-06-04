Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'ndan ilk açıklama: 18 aylık cezamı yatmak için teslim olacağım
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder" dedi. Berberoğlu, 18 aylık cezası için teslim olacağını bildirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesini CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.
"Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder" diyen Berberoğlu, "Vekilliğim düşürüldü. Kalan cezamın infazına devam edilmiş kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 ay cezamı yatmak üzere teslim olacağım" diye konuştu.
Kararın sürpriz olmadığını kaydeden Berberoğlu, "Çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında düzelme yok. Bana da isabet edecek demokrasi piyangosu beklemek saflık olurdu" diye vurguladı.
Berberoğlu, 5 yıl siyaset yasağı uygulanacağı için herkesten helallik istedi.
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