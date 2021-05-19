Galatasaray yönetimi, genel kurulun 12-19 Haziran’da yapılmasını kararlaştırdı ama yine kriz kapıda

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Galatasaray yönetimi merakla beklenen seçim tarihini açıkladı. Sarı-Kırmızılı yönetim, dün 3 saat süren toplantının ardından genel kurulun 12 Haziran’da, çoğunluk sağlanamaması halinde 19 Haziran’da Galatasaray Lisesi’nde yapılacağını duyurdu.

4 İSİM TEKRAR BAŞVURACAK

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, 29 Mayıs yapılması gereken seçimi daha önce aldığı kararla iptal ettiği için 12-19 Haziran’daki genel kurula dair süreç silbaştan başlayacak. Bu nedenle Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas’ın yaptığı resmi adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, aday olmak için Galatasaray Divan Kurulu’na tekrar başvuracak.

YENİ ADAY ÇIKABİLİR

Seçim takvimi tekrar başladığından yeni isimler de başkan adaylığını açıklayabilir. Başkan adaylarının; yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulundan oluşan listelerini hazırlayıp resmi başvurularını yapmak için son günleri 28 Mayıs.

GÖZLER CENGİZ VE ALBAYRAK’TA

Bu noktada gözler Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak’ta olacak. Daha önce “Bu şartlarda” ifadesini kullanıp aday olmayacağını duyuran Cengiz kararını değiştirebilir. Abdurrahim Albayrak’ın da başkan adaylığını düşündüğü, yeni çıkacak bir ismin yönetim listesinde de yer alabileceği öğrenildi.

TERİM’İN DURUMU NE OLACAK?

Seçim 19 Haziran’da yapılacağı için sözleşmesinin 3 yıllık opsiyonsuz hali 31 Mayıs’ta bitecek teknik direktör Fatih Terim’in durumu belirsizliğini koruyor. 4 başkan adayı, önceki gün yaptıkları açıklamada Terim’le devam edeceklerini duyurmuştu. Mustafa Cengiz yönetiminin, 31 Mayıs’a kadar Terim’in kontratını uzatıp uzatmayacağı merak konusu. Ayrıca sözleşmesi biten 12 futbolcunun geleceği ve transfer çalışmaları, 19 Haziran’a kadar aksayacak.

NEF’TEN BÜYÜK DESTEK

Galatasaray Kulübü Üyesi Erden Timur’un sahibi olduğu Nef firması, Sarı-Kırmızılılarda seçilecek yeni başkan ve yönetim kuruluna, istemeleri halinde, “G.Saray’ın ve Türk sporunun geleceğine, tesisleşmesine katkı sunacak vizyoner projelere destek olmaya devam edeceklerini” açıkladı.

SEDAT DOĞAN’IN HUKUK ZAFERİ

Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan; Sarı-Kırmızılı futbolcular Drogba ve Eboue’nin 2013’te Nelson Mandela’yı andıkları tişörtteki yazıyı siyasi mesaj sayan TFF’ye karşı hukuk mücadelesini kazandı. Doğan; Drogba ve Eboue’nin TFF Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevki sonrası, “Irkçılığa karşı savaşmış bir insana saygısını gösterenlere ceza vermek ırkçılığa ortak olmak gibidir” demişti. PFDK, Doğan’a hak mahrumiyeti cezası verdi. Doğan konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. AİHM kararında, TFF’yi haksız buldu; Doğan’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, ırkçılık karşıtı eylemlerin cezalandırılmaması gerektiğini belirtti.

