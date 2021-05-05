Kapılar yalnız onlara açık: "Milli eğitim müdürleri, düzenli şekilde tarikat temsilcileri ile görüşüyor"

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:55

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması için verdiği soru önergesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakıf ve dernekler ile ilişkilerini ve Milli Eğitim Müdürlerinin bu vakıf ve dernekler ile internet üzerinden yaptığı iddia edilen görüşmeleri sordu.

Önergesinde birçok il ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri’nin vakıf ve dernek adı altında eğitim sistemimize sızan tarikatların temsilcileri ile yaptığı iddia edilen çevrimiçi toplantıları gündeme getiren Karabıyık, önerge gerekçesinde “Eğitimin ülkeyi geleceğe taşıyan bir köprüdür; yalnızca doğru şekillendirilirse ve yön doğru çizilirse köprü doğru yere taşır. Ancak 19 yıllık AKP iktidarında, temeli gençleri siyasi olarak şekillendirme amacı ile atılan eğitim köprüsü, vakıf ve derneklerin kontrolü altında çökmüştür. Eğitim politikamız çağdaş, bilimsel, laik, eğitim normlarından uzaklaşmıştır. Genellikle anlık reform diye başlatılan ama alt yapısı olmayan projeler ya da ideolojik dayatmalarla yapılan düzenlemeler eğitim sistemini daha kaotik bir yapıya sürüklemiştir. Bu anlayışla, ne yazık ki, vakıf, dernek ve cemaatler eğitim sisteminde etkin rol oynamaya başlamıştır. Bir süredir siyasi iktidar tarafından desteklenen vakıflar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilerini kullanmaya başlamışlardır” uyarısında bulundu.

"BAKANLIK İRADESİNİ TESLİM ETTİ"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi vakıf-derneklerle yaptığı protokollerle yetkilerinin bir kısmını bu kurumlara devrettiğini de vurgulayan Lale Karabıyık, “Son 19 yılda eğitim sitemi hemen her yönü ile tartışılsa da vakıf-derneklerle yapılan protokollerin siteme verdiği zarar, Bakanlığın konu ile ilgili yaptığı perdeleme nedeniyle makul bir zeminde tartışılamamıştır. Kapılarını kendisine yakın duran sendika dışındaki tüm eğitim sendikalarının görüşlerine kapatan Milli Eğitim Bakanlığı, iradesini teslim ettiği vakıf ve dernekler ile görüşmelerine, iddialara göre pandemi döneminde çevrimiçi toplantılar ile devam etmektedir. Birçok il ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri’nin vakıf ve dernek adı altında eğitim sistemimize sızan tarikatların temsilcileri ile yapılan çevrimiçi toplantılar düzenlediği iddiaları ortaya çıkmıştır ve bu iddialara açıklık getirilmesi gerekmektedir” dedi.

Karabıyık, Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle aşağıdaki soruları yöneltti:

1. Bakanlığınızın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumlu olan İl Milli Eğitim Müdürleri’nin, cemaat ve tarikatlerin arka bahçesi olan vakıf ve dernekler ile çevrimiçi toplantı ve görüşmeler düzenlediği iddiaları doğru mudur?

2. Bu toplantılar Bakanlık talebi ile mi gerçekleşmiştir?

3. Bakanlık talebi ile gerçekleşti ise, bu toplantılara davet edilen vakıf ve dernek temsilcileri hangi kıstaslara göre belirlenmiştir?

4. Yapılan bu toplantıların gündemi ve amacı nedir?

5. Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakıf ve dernekler ile düzenli bir iletişim halinde olmasının nedeni nedir?

6. Bakanlık, planlanan proje ve hizmetler için bu dernek ve vakıfların onay ya da görüşünü mü almaktadır?”







