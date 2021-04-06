Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirterek "Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 23:14
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirterek "Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen" ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen."


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