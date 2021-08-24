Milli futbolcu Kaan'dan Beşiktaş'a kötü haber
Sport Italia'da yer alan habere göre; Sassuolo kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı satmayacaklarını açıkladı.
Beşiktaş'ın uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Kaan Ayhan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sport Italia'da yer alan habere göre; Sassuolo kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı satmayacaklarını açıkladı.
Bilindiği üzere, siyah-beyazlı takımın Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 3 milyon Avro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.
İtalyan kulübü de satın alma opsiyonunun 6 milyon Avro olmasını istemiş ancak teklife geri dönüş yapmamıştı. 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.
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