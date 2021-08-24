Milli futbolcu Kaan'dan Beşiktaş'a kötü haber

24 Ağustos 2021 Salı, 17:41

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Kaan Ayhan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sport Italia'da yer alan habere göre; Sassuolo kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı satmayacaklarını açıkladı.

Bilindiği üzere, siyah-beyazlı takımın Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 3 milyon Avro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

İtalyan kulübü de satın alma opsiyonunun 6 milyon Avro olmasını istemiş ancak teklife geri dönüş yapmamıştı. 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.



