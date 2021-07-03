Milli güreşçiler Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda beşinci oldu
Almanya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Yüksel Sarıçiçek ve Muhammed Emin Çakır beşinci oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yüksel Sarıçiçek, 77 kilo bronz madalya maçında Norveçli Exauce Mukubu'ya 5-3 yenildi.
55 kiloda ise Muhammed Emin Çakır, sakatlığı nedeniyle bronz madalya maçına çıkamadı.
Grekoromen stil 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Milli güreşçi, 2018'de yıldızlarda Avrupa ve dünya şampiyonu, 2019'da ise gençlerde Avrupa şampiyonu olmuştu.
Dortmund kentindeki Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, yarın sona erecek. Milli sporcu Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya maçına çıkacak.
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