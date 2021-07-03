Milli tenisçi İpek Öz, Wroclaw World Cup'ta zafere yakın

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup turnuvasında, kendi kategorisinde finale yükseldi.

AA
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:11
Milli tenisçi İpek Öz, Wroclaw World Cup'ta zafere yakın
Abone Ol google-news

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin ilk W25 finaline yükseldi.

Milli tenisçi, finalde Chloe Paquet (Fransa)-Miriam Kolodziejova (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler