19 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD'ye mağlup oldu
Türkiye, FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 83-54'lük skorla mağlup oldu.
Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, ilk maçında ABD'ye 83-54 mağlup oldu.
Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki ilk müsabakasında ABD ile karşı karşıya geldi.
Başkent Riga'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ABD, birinci çeyreği 29-9 önde tamamladı. ABD, soyunma odasına da 46-20 üstün gitti.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran ABD, üçüncü periyodunu 63-38 önde tamamladığı karşılaşmadan 83-54 galip ayrıldı.
Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Avustralya ile mücadele edecek.
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