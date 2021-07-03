19 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD'ye mağlup oldu

Türkiye, FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 83-54'lük skorla mağlup oldu.

AA
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:08
19 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD'ye mağlup oldu
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Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, ilk maçında ABD'ye 83-54 mağlup oldu.

Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki ilk müsabakasında ABD ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ABD, birinci çeyreği 29-9 önde tamamladı. ABD, soyunma odasına da 46-20 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran ABD, üçüncü periyodunu 63-38 önde tamamladığı karşılaşmadan 83-54 galip ayrıldı.

Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Avustralya ile mücadele edecek.


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