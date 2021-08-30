Milli oyuncu Ozan Kabak, Norwich City takımına transfer oldu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'e döndü. Ligin ilk 3 haftasında puanla tanışamayan ve kalesinde 10 gol gören Norwich City, 21 yaşındaki milli stoperi, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Ozan Kabak ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ozan Kabak, yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.