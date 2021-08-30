Son dakika... Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:10
Son dakika... Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
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Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Turuncu-yeşilli ekipte yönetim, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmeye başladı

Süper Lig'in ilk 3. haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi. Bir önceki sezon başında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Akdeniz ekibi, son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.


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