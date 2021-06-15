Milli para tekvandocular, Lübnan'da 8 madalya kazandı
Para Tekvando Milli Takımı, Lübnan'da düzenlenen Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda toplam sekiz madalya kazandı.
Para Tekvando Milli Takımı, Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen şampiyonada milli sporcuların 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazandığı belirtildi.
Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ve kadınlar K43 +75 kiloda Şeyma Nur Emeksic Bacaksız'ın altın madalya, kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal ve erkekler K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut'un ise gümüş madalya aldığı ifade edildi.
Erkekler K44 75 kiloda Fatih Çelik, K44 61 kiloda Ali Can Özcan ile kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ile K44 +58 kiloda Seçil Er'in ise bronz madalya elde ettiği aktarıldı.
Türkiye, şampiyonayı genel sıralamada 3. olarak tamamlarken Para Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın da en iyi antrenör seçildi.
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbile'e tecavüz suçlaması
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
- Birileri 'sus' dedi, Kıbrıs'a gitti
- Mahkeme marina kararını verdi
- Dolar ateş aldı
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor