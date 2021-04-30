Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Milli Savunma Üniversitesi'nin 19 Mayıs'a kadar sürecek askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- MEB'den ek ücret açıklaması
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması
- Rusya'dan Erdoğan açıklaması