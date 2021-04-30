Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı

Milli Savunma Üniversitesi'nin 19 Mayıs'a kadar sürecek askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı.

AA
30 Nisan 2021 Cuma, 10:56
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.



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