TOKYO 2020 | Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde
Tokyo 2020 Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.
Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.
Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu sonuçla Türkiye, olimpiyatlarda kadınlar boks branşındaki ilk galibiyetini aldı. BUsenaz çeyrek finalde Ukraynalı Anna'yı yenerse madalyayı garantileyecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.
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