Tokyo 2020 | Busenaz Sürmeneli'den anlamlı paylaşım

27 Temmuz 2021 Salı, 12:10

Tokyo 2020 Olimpiyatları kadınlar boks 69 kilo branşında çeyrek finale yükselen Busenaz Sürmeneli, galibiyetini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ve galibiyet alan ilk kadın Türk boksör olan Sürmeneli, "Bu galibiyet, güzel ülkemin tüm kadınlarına ve parlak bir gelecek hayali kuran tüm çocuklarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Sürmeneli, bugünkü karşılaşmada 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'ı üç rauntta da mağlup etmişti.

Milli boksörün paylaşımı şu şekilde: