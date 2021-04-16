Şenol Güneş en iyi Türk kaleciyi açıkladı

16 Nisan 2021 Cuma, 16:23

Son dönemde Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın performanslarını artırması üzerine de konuşan Güneş, buna karşın Türk futbolundaki gelmiş geçmiş en iyi kalecinin Rüştü Reçber olduğunu belirtti

"EN İYİSİ RÜŞTÜ REÇBER"

"Kalecilerin ve genç futbolcuların yetişmesinde en büyük pay altyapıdaki hocalarına ait. Kalecilerimiz çok iyi.

"Fakat Türk futbolunun en iyi kalecisi Rüştü Reçber'dir. Buna ben de dâhilim. Rüştü benden de iyiydi."

Rüştü Reçber kariyerinde Türkiye formasını 124 kere giydi.