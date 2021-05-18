Milli Takımlar: "Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi tercih etti"
Mohamed Zeki Amdouni, yaptığı yazılı bildirim ile kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini belirtti.
Milli Takımlar hesabı, Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini duyurdu.
Açıklamada: "Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/zO073oYn6H— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) May 18, 2021
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