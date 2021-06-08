Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Almanya'da düzenlenen turnuvada ana tabloya yükseldi

08 Haziran 2021 Salı, 20:20

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Almanya'da düzenlenen sezonun ilk ATP çim kort turnuvası Mercedes Cup'ta ana tabloya yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stuttgart kentinde gerçekleştirilen turnuvada eleme ilk turunda Fransız Lucas Pouille'yi yenen Altuğ Çelikbilek, final turunda ise Avusturyalı Dennis Novak ile karşılaştı.

Rakibini 1-6, 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-1 mağlup eden Altuğ Çelikbilek, turnuvada adını ana tabloya yazdırdı.

Milli tenisçi, ana tablo ilk turunda yarın ABD'li Sam Querrey ile karşı karşıya gelecek.



