Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de finale yükseldi
Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de TCCB Open Turnuvası'nda finale yükseldi
Milli tensiçi İpek Öz, İsviçre’nin Collonge-Bellerive kentinde düzenlenen TCCB Open Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Macar rakibi Anna Bondar ile karşılaşan milli tenisçi İpek Öz, 4 numaralı seri başı Anna Bondar'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenerek, kariyerinin en büyük finaline yükselmeyi başardı.
Milli tenisçi finalde 3 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile yarın TSİ 11.30'da karşılaşacak.
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