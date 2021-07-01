Wimbledon’da Roger Federer, 3. tura yükseldi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 22:04

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon’ın dördüncü gününde Roger Federer ve Richard Gasquet merkez kortta karşı karşıya geldi.

İlk setteki tüm oyunlarda servis kullanan oyuncu oyunu kazanırken 12 oyun sonunda set skoru 6-6’ya geldi. Tiebreak’te rakibini 6-1 mağlup eden Federer, ilk seti kazanarak 1-0 öne geçti.

MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

İkinci setin ilk beş oyununda iki kez servis kıran Roger Federer, 5 oyun sonunda set skorunu 5-0 getirdi. Setteki altıncı oyunu kaybeden İsveçli raket, bir sonraki oyunu alarak skoru 2-0 yaptı.

DENGE BOZULMADI

Maçın son setindeki ilk altı oyunda her iki oyuncu da servis kullandığı oyunu kazandı. Yedinci oyunda servis kıran Federer, bir sonraki seti de kazanarak set skorunu 5-3’getirdi.

İsviçreli raket, setteki onuncu oyunu da alarak seti kazandı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.

Roger Federer, bir sonraki turda Cameron Norrie ile karşı karşıya gelecek.