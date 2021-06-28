Milyonlarca araç sürücüsü için son 4 gün

28 Haziran 2021 Pazartesi, 12:44

İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor.

'TRAFİK KAZALARINI ASGARİYE İNDİRMEK İÇİN'

Türkiye’de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu; ''Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticarî araç sürücülerine mecburi hâle getirildi. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1181 lira ceza kesecek. Psikoteknik raporları, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor'' dedi.

1 TEMMUZ'A KADAR

Bütün ticari araç kullanıcılarının Türkiye’nin 847 noktasında yer alan merkezlere 1 Temmuz tarihine kadar bu belgeyi almak için sabah 08.00 ile 23.00’a kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, ''Aldıkları değerlendirme sonucu, psikiyatri doktorunun onayından sonra e-nabız rapora düşecektir. 01 Ocak tarihinden önce rapor alan sürücülerin mutlaka e-nabız uygulamalarından rapor sonuçlarını kontrol etmelerini istiyoruz. Bu tarihten sonra alanlar ise, mutlaka e-devlet üzerinden raporlarının kontrol etmeliler. Bu rapor için sadece servis, şehirlerarası otobüs, toplu taşıma değil, taksi, şirket gibi, hatta herkesin bu testte tabi tutulması gerekiyor. Sosyal hassasiyetimizi arttırmamız gerekiyor. Ticari araç sürücülerinin bu raporu almasının ardından bir yılda Türkiye genelinde trafik kazalarının yüzde 10 gibi bir azalmasını bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

200 LİRAYA 5 YILLIK RAPOR

Sadece ticari araç kullanıcılarının psikoteknik raporu almasının yetmediğini belirten Kutlu; ''Oto kontrolü de vatandaşların yapmasını istiyoruz. Bu anlamda 3 Eylül 2021 tarihinde tüm servis şoförleri mesleki yeterlilik belgesi almaları da zorunlu hale geliyor. Bu raporu almadan önce ise psikoteknik raporu alma mecburiyeti var. Ticari araç kullanıcılarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar psikoteknik raporu almalarını istiyoruz. Psikoteknik merkezlerimize gelen sürücülerin iyi bir şekilde dinlenmelerini, o şekilde gelmelerini istiyoruz. Gelmeden önce burada beklememeleri için muhakkak randevu almaları gerekiyor. Psikoteknik değerlendirme raporu, insanların korkacağı gibi 10 bin lira değil. Sadece 200 liraya 5 yıllık rapor alınıyor. Yıllık 40, aylık ise 3,5 liraya tekabül ediyor. Bu meblağın insan sağlığından daha önemli olduğunu düşünmüyoruz. Bizler hem kendi hayatını ve karşı tarafın da hayatını riske atmamış olacağız. Hiçbir şey candan kıymetli değildir'' dedi.

YÜZDE 13 KRİTİK REFLEKS

Yapılan araştırmaya göre, trafik kazalarının yüzde 45’inin karar verme, yüzde 40'nın kabiliyet ve algılama, yüzde 13’ünün ise kritik refleksten kaynaklandığını anlatan Kutlu; ''Bizler sürücü kurslarına kayıt olmadan önce psikoteknik değerlendirme testinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hastane raporundan bu raporun daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insan unsuru trafik kazalarında yüzde 96.7’dir. Biz bu oranı ne kadar indirebilirsek, trafik kazaları da o kadar azalacak ve can ile mal kaybı yaşanmayacaktır. Anne ve babalar çocuklarını sürücü kurslarına yazdırmadan önce mutlaka psikoteknik testine gitmelerini sağlasın'' dedi.