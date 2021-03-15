Mısırlı gazeteciden çarpıcı iddia: Kahire yönetimi müzakereler için Türkiye’ye ‘on şart’ sundu

15 Mart 2021 Pazartesi, 16:09

Middle East Monitor'de (MEMO) yayınlanan haberde, söz konusu şartların, Sisi yönetiminin temennilerini temsil ettiği ve karşılanmalarının pek de olası olmadığının altı çizildi.

Mısır ve Körfez'deki müttefikleri, daha önce Katar ile diplomatik bağların yeniden tesis edilmesi için de buna benzer 13 koşul iletmiş, Doha yönetimi bu koşulların hiçbirini karşılamamasına rağmen abluka Suudi Arabistan'ın kararıyla sessizce kaldırılmıştı.

İşte, El Vatan gazetesinden Ahmed El Katib’in Facebook sayfasında yer verdiği, Kahire'nin, Ankara ile müzakerelere başlamak adına öne sürdüğünü on şart:

1) Uluslararası hukuk dikkate alınmadan iki taraf arasında deniz sınırı çizilemez. Türkiye, uluslararası deniz hukukuna uyacağını taahhüt etmeli.

2) Kahire, Türk tarafının genel çerçeveye uygunluğundan emin olana dek siyasi iletişim olmayacak ve sürdürülen iletişim yalnızca güvenlik seviyesinde kalacak.

3) Doğu Akdeniz'de, Avrupalı müttefiklerle ve özellikle Rum ve Kıbrıslı taraflarla imzalanacak kapsamlı bir anlaşma dışında bir Mısır-Türkiye anlaşması olmayacak.

4) Türkiye, Libya'daki siyasi ve askeri varlığına son verecek, Libya topraklarını terk edecek ve ülkeye getirdiği paralı askerleri geri çekme sözü verecek.

5) Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi için bir takvim oluşturulacak ve Irak hükümeti ile, Türkiye’nin Irak topraklarına asla müdahale etmeyeceğini garanti altına alan bağlayıcı bir anlaşma imzalanacak.

6) Müzakereler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kapsayacak. Türkiye, son yıllarda Körfez ülkelerine karşı işlediği suçlardan dolayı özür dileyecek. Dahası Ankara, Arap devletlerinin içişlerine karışmayacağına ve Arap ulusal güvenliğinin sınırlarına uyacağına dair de söz verecek.

7) Başta Mısır olmak üzere Körfez ülkelerine karşı faaliyet yürüten Müslüman Kardeşlere ait tüm medya kuruluşlarının yayınları durdurulacak. Türkiye, Müslüman Kardeşlerin (İhvan),topraklarında herhangi bir siyasi faaliyet yürütmesini yasaklayacak.

8) Interpol'ün, örgüt üyelerine yönelik Türkiye topraklarında yürüttüğü soruşturmalarda kolaylık sağlanacak.

(Ahmet Katib'in notu: Kahire, onların iadesini talep etme niyetinde değilken, Ankara, sürece katkı adına onları toplu halde Mısır'a teslim etmeyi teklif etti.)

9) Mısır güvenlik yetkilileri, Türk hükümetinin davranışlarını izleyecek ve önümüzdeki dönemde işbu koşullara ne ölçüde uyduğunu kontrol edecek ve herhangi bir iletişime girmeden önce, Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır siyasi liderliğine bununla ilgili bir rapor sunulacak.

10) Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs, yukarıda belirtilen koşullar üzerinde anlaşmadan ve Akdeniz'deki deniz sınırlarını belirlemeden Türkiye Doğu Akdeniz Forumu'na katılmaya davet edilmeyecek.