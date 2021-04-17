Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
Çorlu’da meydana gelen tren katliamında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel, yoğun bakıma alındı.
5 gün önce solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırılan Mısra Öz Sel’in koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Mısra Öz’ün babası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızım Mısra Öz, Kovid-19’dan dolayı an itibarı ile yoğun bakımda” diye yazdı.
"OKSİJEN DESTEĞİ OLMADAN NEFES ALAMIYORUM" DEMİŞTİ
Çorlu’da 2018 yılında meydana gelen tren katliamında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal medya hesabından ‘solunum sıkıntısı’ nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurmuştu.
Sel, “Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldım.— Mısra ÖZ (@misra_oz) April 12, 2021
Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum.
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