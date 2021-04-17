Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı

17 Nisan 2021 Cumartesi, 15:28

5 gün önce solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırılan Mısra Öz Sel’in koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Mısra Öz’ün babası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızım Mısra Öz, Kovid-19’dan dolayı an itibarı ile yoğun bakımda” diye yazdı.

"OKSİJEN DESTEĞİ OLMADAN NEFES ALAMIYORUM" DEMİŞTİ

Çorlu’da 2018 yılında meydana gelen tren katliamında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal medya hesabından ‘solunum sıkıntısı’ nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurmuştu.

Sel, “Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.