Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar? Şirket yetkilisi açıkladı
ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.
Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız." ifadesini kullandı.
Bancel, ürettikleri Covid-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını belirtti.
BİONTECH AŞISI HAKKINDA AÇIKLAMA
Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti.
Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.
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