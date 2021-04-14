Moderna yeni verilerini açıkladı: Altı ay sonra yüzde 90'dan fazla etkili
Moderna, elde edilen yeni verilerin Covid aşısının ikinci dozdan altı ay sonra virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Yapılan açıklamada aşının ikinci dozundan altı ay sonrasına kadar ciddi hastalıklara karşı yüzde 95'ten fazla etkili olduğu belirtildi.
ABD'li ilaç şirketi Moderna, Covid-19 aşısı ile ilgili elde edilen yeni verileri açıkladı. Yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının virüse karşı korumada yüzde 90'dan fazla etkili olduğu ve aşının ikinci dozundan altı ay sonrasına kadar ciddi hastalıklara karşı yüzde 95'in üzerinde etkili olduğu belirtildi.
Elde edilen yeni verilerin 9 Nisan’a kadar gerçekleşen 100’ü ağır olmak üzere 900’den fazla Covid-19 vakası incelenerek elde edildiğini belirten Moderna, elde edilen verilen ön sonuçlar olduğunu, yıl boyunca asemptomatik enfeksiyona karşı etkililik ve antikorların kalıcılığına ilişkin güncellenmiş verileri paylaşacağını söyledi.
Moderna elde ettiği yeni verileri, New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir çalışmanın, Moderna aşısının neden olduğu antikorların ikinci dozdan altı ay sonra hala mevcut olduğunu gösterdikten sonra açıkladığı bildirildi.
TAM ONAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Açıklanan yeni veriler Moderna’yı Covid-19 aşısı için ABD ilaç dairesinden tam onay almaya bir adım daha yaklaştırdı.
Halihazırda iki aylık olarak acil kullanım izni bulunan aşının tam onay alması için daha titiz bir inceleme sürecinden geçeceği belirtilirken onay alınması halinde Moderna, aşılarını doğrudan tüketicilere ve özel şirketlere satmaya başlayabileceği belirtildi.
Tam onay aldıktan sonra Moderna, çekimleri doğrudan tüketicilere pazarlamaya ve bunları ABD'deki bireylere ve özel şirketlere satmaya başlayabilir.
17 YAŞ VE ALTI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Moderna aşısı 18 yaş üzeri kişiler için uygulanırken şirket 17 yaş ve altı için çalışmalarını sürdürüyor.
BioNTech - Pfizer da geçtiğimiz günlerde aşı verilerini güncelleyerek Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklamıştı. Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19’a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtilmişti. Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Peker'in villasındaki kasanın açılma görüntüleri
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İşte kilo vermeye engel olan 5 gıda...
- Kanal İstanbul kimler için ne ifade ediyor?
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Rusya'nın kararı turizmciyi hayal kırıklığına uğrattı
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı