Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ağustos 2021 Perşembe, 08:19

Karşılaşma bugün saat 19.00'da Aker Stadyumu'nda oynanacak.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maç 3-3 berabere tamamlanmıştı.

Trabzonspor kafilesinde, Abdulkadir Parmak, Anastasios Bakasetas, Anders Trondsen, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Berat Ayberk Özdemir, Bruno Da Silva Peres, Edgar Miguel Le, Erce Kardeşler, Faruk Can Genç, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Jorge Djaniny Tavares Semedo, Kouassı Gervaıs Yao, Marek Hamsik, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Vitor Hugo Franchescoli De Souza, Yunus Mallı ve Yusuf Sarı yer aldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler de kafileye eşlik etti.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Koita ve Abdulkadir Ömür ise kadroda yer almadı.

Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.