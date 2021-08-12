Kahramanmaraşspor, ligden çekilme kararı aldı
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor’un ilgisizlik ve sahipsizlik nedeniyle ligden çekilme kararı aldığı açıklandı.
Bir dönem Süper Lig’de de oynayan Kahramanmaraşspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Manşet’in telefonla ulaştığı başkanlığını yapan Fatih Mehmet Ceyhan, çarpıcı açıklamalar yaptı.
GÖNÜLLÜ YÖNETİCİLERLE YOLA DEVAM EDİYORDU
7 sezondur başkanlık görevini yürüten Ceyhan, “Artık yoruldum ve geçen sezon şubat ayında kulüp başkanlığını bıraktığımı açıkladım. Takımı gönüllü yöneticiler lig sonuna kadar taşıdılar. Bu sezon da yine gönüllü yöneticiler bir şekilde Kahramanmaraşspor’un adını yaşatmak için bu görevi üstlendiler. Bu amaçla transferler yaparak ve takımı Afyon'da kampa alarak liglere katıp, bu bayrağı taşımaya devam edecektik” dedi.
12 ŞUBAT STADI YIKILACAK
Buna karşılık şehirden hiç destek alamadıklarını vurgulayan Kahramanmaraşspor’un başkanı, “Ancak gelinen noktada gördük ki şehrin ileri gelenleri bu takıma sahip çıkmıyorlar. Diğer taraftan bugün öğrendiğimiz bilgiye göre, maçlarımızı oynayacağımız 12 Şubat Stadı’nın yıkım kararı çıkartılımış” diye konuştu.
'LİGDEN ÇELİKME KARARINI FEDERASYONA BİLDİRECEĞİZ'
Bu konuda kendilerine haber dahi verilmediğini söyleyen Fatih Mehmet Ceyhan, “Lige 24 günden az bir süre var. K.Maraşspor maçlarını nerede oynayacak? Osmaniye’de mi, Hatay’da mı, Gaziantep’te mi, Şanlıurfa’da mı? Bu gelişme bardağı taşıran son damla olmakla beraber bizim de sabrımızı ve inancımızı yıktı. Bugün gönüllü arkadaşlarla Kahramanmaraşspor’u ligden çekme kararı aldık ve en kısa zamanda federasyona bildireceğiz” dedi.
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